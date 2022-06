Strage di migranti negli Usa: in 46 trovati morti su un camion in Texas

Quarantasei migranti sono stati trovati morti e 16 feriti all'interno di un camion abbandonato a San Antonio, in Texas.

Lo riportano i media americani. Il capo dei pompieri della città, Charles Hood, ha spiegato che tra i feriti, trovati disidratati, ci sono anche quattro bambini. Sul camion non è stata rinvenuta acqua. Le indagini sono in corso e le autorità hanno fermato tre persone. Non è chiaro se fra queste ci sia anche l'autista del mezzo pesante, fuggito poco prima che il camion venisse scoperto.