Gb, nel 1998 mandò un Sms a caso: la destinataria divenne sua moglie

Lei ha detto che rispose all'Sms di Donovan pensando che a inviarlo fosse qualche suo conoscente del quale non aveva salvato il numero. Intervistata dalla Bbc, la coppia ha ricordato la prima volta che si incontrò alla stazione di Coventry, quindi il primo appuntamento in uno noto locale notturno della città. Donovan spiega: "Quella sera cominciai a mandare messaggi a caso, vantandomi con gli amici. Scelsi le prime quattro cifre uguali alle mie, poi le ultime tre a caso, vennero fuori probabilmente quattro o cinque numeri diversi, e poi non ci feci più caso".



"Ci scambiavamo Sms - spiega oggi Kirsty - durante il giorno e poi ovviamente essi divennero sempre più frequenti e così a un certo punto decidemmo di telefonarci". "Ci mandavamo talmente tanti messaggi che la mia bolletta telefonica superava le 250 sterline mensili (circa 290 euro). Penso che fu in quel momento che decisi che dovevamo chiamarci", continua Donovan. "Cominciammo a provare qualcosa l'uno per l'altra, un'altra cosa che mi ha attratto di lei: ha un bellissimo accento scozzese", aggiunge.