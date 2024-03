Meloni: "Grande passo l'avvio dei negoziati per la Bosnia nell'Ue" | "Bene anche la proroga degli aiuti per l'agricoltura"

"Bene gli aiuti per l'agricoltura"

"C'è soddisfazione da parte italiana per lo svolgimento di questo Consiglio europeo, partendo dal tema che noi avevamo chiesto venisse inserito nella discussione che era particolarmente il tema relativo all'agricoltura - ha osservato il capo del governo -. Siamo partiti con un testo di conclusioni che aveva già la nostra approvazione, con riferimenti a misure concrete oltre al lavoro che già la Commissione sta portando avanti, particolarmente in tema di semplificazione della Pac, particolarmente in tema di sostegno alle filiere, di lotta alla concorrenza sleale. Per noi la partita importante era che ci fosse nelle conclusioni del Consiglio anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo, e questo riferimento è entrato nelle conclusioni. Lo considero un importantissimo passo in avanti". "Nel prossimo Consiglio la Commissione europea dovrà fare stato di quali sono ulteriori iniziative, ulteriori forme di sostegno per il comparto agricolo, che oggi è in estrema difficoltà in tutta Europa. È quindi un lavoro molto concreto che si deve soprattutto grazie al lavoro italiano", ha proseguito.