Melania Trump apre un ufficio in Florida e assume personale: porterà avanti la sua campagna contro il bullismo

Melania Trump apre un ufficio a Palm Beach, in Florida, dove i Trump hanno scelto di vivere dopo la Casa Bianca. L'ex first lady intende portare avanti la sua campagna "Be Best” contro il bullismo tra i ragazzi. Lo staff è composto da tre persone, tutte ex dipendenti della East Wing. L'impegno di Melania in favore di bambini e ragazzi, con particolare attenzione ai problemi del cyberbullismo e ai pericoli della rete per i più piccoli, ha rappresentato la sua cifra stilistica durante la presidenza del Trump.