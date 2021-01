Usa, Trump e Melania lasciano la Casa Bianca su elicottero Marine One

Il presidente uscente, Donald Trump, ha lasciato con Melania la Casa Bianca a bordo del Marine One, l'elicottero presidenziale, diretto alla Joint Base Andrews, la base militare del Maryland utilizzata dall'Air Force One. Qui è in programma una cerimonia di addio, prima del giuramento a Washington di Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti, a cui Trump non parteciperà.