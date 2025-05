ANCORA PANICO Dopo il maxi blackout del 28 aprile in Spagna si spengono i telefoni: linee fisse in tilt in alcune regioni

Il disservizio riguarda anche i numeri di emergenza, sostituiti da linee alternative. La compagnia Telefonica dice che il guasto è dovuto a "lavori di aggiornamento della rete". Problemi soprattutto nella Comunità valenziana e nel nord dei Paesi Baschi