Maryland, uomo trovato morto in casa: viveva con 124 serpenti

Afp

Pitoni, serpenti a sonagli, cobra e mamba neri. Sono alcuni dei rettili (di specie velenosissime) scoperti in casa di un uomo, di 49 anni, trovato senza vita nella contea di Charles, in Maryland. Il 49enne, di cui non è stata resa nota l'identità , teneva i serpenti in terrai su scaffali di metallo. La polizia ha avviato un'indagine sulla sua morte, ma non ritiene che si tratti di omicidio.