Australia, famiglia trova un pitone nella doccia

Luke Huntley è un esperto di serpenti e si occupa di aiutare chiunque, per un motivo o un altro, si trova in difficoltà con questi animali. Recentemente si è recato a Noosa, dove una famiglia ha chiesto il suo intervento per portare via un pitone che aveva scelto la loro doccia come rifugio dal caldo di questi giorni: in cerca d'acqua per mantenersi idratato, infatti, il rettile era strisciato in bagno facendo una sorpresa certo poco gradita ai padroni di casa.