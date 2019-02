Inghilterra, coppia trova nel bagno un serpente "blu" di oltre un metro

Da poco entrata nella sua casa nuova, questa coppia ha ricevuto una sorpresa bizzarra: nascosto nella cassetta del loro wc c'era un serpente dei ratti di una strana tinta bluastra. Dopo il primo attimo di paura, Naomi Burdett si è rivolta al RSPCA - un ente benefico occupato nella salvaguardia degli animali - che ha preso momentaneamente in carico il rettile per verificare che non avesse ingerito nulla di chimico: il colore era infatti dovuto a un prodotto per la pulizia e il timore è che la salute di Kevin, come l'ha ribattezzato la coppia, possa essere a rischio.