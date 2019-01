Marocco, la polizia spagnola scopre due migranti nascosti dentro i materassi

Cercavano di entrare in Europa nascosti all'interno dell'imbottitura di due materassi: due migranti africani sono stati scoperti dalla polizia spagnola al confine di Melilla, la città autonoma spagnola situata sulla costa orientale del Marocco. La scena, ripresa da un video, è diventata virale ed è stata diffusa anche dal senatore basco Jon Inarritu.

Mientras no haya #víasseguras para solicitar asilo, seguirán produciéndose situaciones como esta en la #FronteraSur de #Europa . #Melilla #Asilo pic.twitter.com/bVMW6jJOVb

Le immagini mostrano gli agenti della Guardia Civil nel momento in cui prelevano i materassi da una vettura e li tagliano per scoprire poi, al loro interno due giovani nascosti dentro. Il fatto è avvenuto domenica 30 dicembre al confine tra il Marocco e la Spagna.



I due migranti hanno raccontato alla polizia di aver pagato 4.500 euro ciascuno a un trafficante che poi è fuggito quando il suo mezzo è stato fermato dagli agenti. I due clandestini sono stati poi accompagnati in un centro.