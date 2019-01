Migranti, tweet di Sea-Watch: "Odissea di Capodanno per 49 persone"

"Mare mosso, da 11 giorni senza un porto, l'odissea di Capodanno delle Ong". A twittarlo è Sea-Watch, che ribadisce la richiesta di sbarcare subito i 49 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo e ancora a bordo di due navi, una della stessa Sea-Watch e l'altra della tedesca Sea-Eye, che hanno soccorso rispettivamente 32 e 17 migranti. Per la nave di Sea-Watch si tratta dell'undicesimo giorno in mare, nonostante gli appelli agli Stati europei.

L'imminente peggioramento delle condizioni meteo e del mare aumenta i timori per le due Ong. "La legge del mare - sostiene invece Jan Ribbeck, capo missione sulla nave della tedesca Sea-Eye - dice chiaramente che il tempo che le persone devono trascorrere in mare, dopo essere state tratte in salvo da una situazione di stress, deve essere ridotto al minimo". E invece nessun Paese sembra disposto a consentire l'approdo.



Le due organizzazioni avevano anche invano chiesto aiuto alla Germania, pubblicando l'elenco dei paesi e delle istituzioni che avrebbero "negato aiuto: Malta, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Ue. Speriamo di ricevere supporto dal ministero degli Esteri tedesco nella ricerca di un porto sicuro". Ma Ribbeck ha anche usato parole dure: "Siamo delusi dal comportamento del centro di coordinamento del soccorso marittimo di Brema: non hanno dichiarato né verbalmente ne' per iscritto di condividere la nostra visione, ma si sono limitati a dirci di seguire gli ordini dei libici".



SeaEye spiega che i propri volontari si sono "opposti alla consegna delle persone soccorse alla guardia costiera libica" perché avrebbe rappresentato una "violazione delle leggi internazionali".