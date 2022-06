Marocco, calca di migranti per entrare a Melilla: 23 morti | L'Algeria chiede un'indagine, l'Ue sta con la Spagna

Leggi Anche Migranti, 108 soccorsi e 4 dispersi in naufragio nel Mar Egeo

Le richieste dell'Algeria

- L'inviato speciale del ministero degli Esteri algerino per il Maghreb e il Sahara occidentale, Ammar Bellani, ha condannato fortemente la strage di migranti a Melilla, che definisce "una carneficina" di cui è il Marocco è responsabile. Bellani ha chiesto di far luce su quanto accaduto: "Gli organismi internazionali e in particolare l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati devono condurre indagini indipendenti e trasparenti per determinare le responsabilità e fare luce su questi tragici eventi". Per il funzionario algerino, "le immagini di questa carneficina sono estremamente scioccanti" e "forniscono informazioni sull'estrema brutalità e sull'uso sproporzionato della forza che sono simili, date le circostanze, a vere e proprie esecuzioni sommarie".

L'Ue al fianco della Spagna

- Durante la conferenza stampa a margine del in corso al castello di Elmau in Baviera , l'Ue - tramite il presidente del Consiglio europeo Charles Michel - dà totale sostegno alla Spagna per la protezione dei propri confini. "Tutti noi sappiamo che quella della migrazione è una questione difficile", ha aggiunto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez sostiene che a Melilla sia andato in scena "un assalto violento e organizzato", un vero e proprio "attacco all’integrità territoriale" del Paese, dietro al quale ci sono "mafie che trafficano con esseri umani". La posizione è condivisa anche da Rni, il partito del capo del governo marocchino Aziz Ajanuch.