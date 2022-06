G7, al via il vertice di Elmau: focus su guerra, energia e crisi alimentare

Diversi i temi sul tavolo: il tetto europeo al prezzo del gas, la crisi alimentare e l'impatto economico della guerra in Ucraina, con un faro su energia e inflazione. I leader discuteranno anche della possibilità di costituire un Club per il Clima. "L'Ucraina ha bisogno di più armi e aiuti finanziari e l'Europa la sosterrà", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel .

Consiglio europeo, il vertice per la candidatura dell'Ucraina all'adesione Ue

Sanzioni alla Russia e crisi del grano

- L'Occidente "punta molto sul coordinamento delle sanzioni e sull'implementazione che deve essere il prossimo step", ha sottolineato Michel. Le sanzioni "devono impattare sulle facoltà della Russia che sta conducendo una guerra, ma dobbiamo tenere in considerazione anche i nostri interessi economici". Per quanto riguarda la crisi del grano, il presidente del Consiglio europeo ha auspicato "un'intesa al più presto per permettere alle derrate ucraine di lasciare i porti del Mar Nero. Nel frattempo dobbiamo cercare anche delle alternative attraverso Romania e Polonia".