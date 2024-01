Mar Rosso, Roma-Parigi-Berlino: "Situazione grave, l'Ue deve agire" | Tajani: "La missione passo importante verso una difesa europea"

"Tajani: "Un dovere difendere le nostre navi mercantili"

"Noi stiamo proponendo con Francia e Germania una missione che possa garantire la sicurezza del traffico marittimo - ha detto Tajani ai cronisti, a Bruxelles -. Io mi auguro che si possa già approvare definitivamente la missione nel prossimo consiglio Affari esteri dopo un sostanziale via libera nella riunione di oggi". E sull'operazione chiarisce, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se non temesse che la missione possa essere vista come un intervento militare nell'area: "Si tratta di un intervento militare a difesa delle navi mercantili italiane, c'è un crollo nel traffico mercantile, noi siamo un Paese esportatore e abbiamo il dovere di difendere le nostre navi. Non facciamo la guerra a nessuno ma difendere le nostre navi è un dovere della Repubblica e del governo".