Gli Houthi rivendicano un nuovo attacco a una nave Usa | Forze americane colpiscono siti ribelli

Il movimento filo-iraniano, che "governa" lo Yemen, in un comunicato ha affermato di aver lanciato "missili navali" contro la Chem Ranger nel Golfo di Aden. Lunedì scorso un mercantile di proprietà di una compagna americana era stato preso di mira sempre dagli Houthi (ecco chi sono) al largo dello Yemen. Il Pentagono: "Forze statunitensi hanno colpito alcuni siti dei ribelli".

"Le forze armate yemenite confermano che una ritorsione agli attacchi americani e britannici è inevitabile e che ogni nuova aggressione non rimarrà impunita", si legge in una nota, come riporta il Guardian.