Il nuovo sindaco di New York prepara 200 avvocati contro Trump

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato di voler agire con rapidità per proteggere la città dalle possibili politiche dell'amministrazione di Donald Trump. In un'intervista al New York Times, il neoeletto ha spiegato di essere già al lavoro con il suo team per organizzare una struttura legale imponente: 200 avvocati pronti a difendere la Grande Mela in tribunale.
"Mi sto consultando con i miei consiglieri per agire subito", ha dichiarato Mamdani, sottolineando la necessità di garantire una linea politica coerente con le aspettative dei cittadini. "I miei sostenitori e il nostro movimento vogliono una politica che metta davvero al centro i bisogni dei lavoratori", ha aggiunto, definendo il sistema fiscale statunitense "uno dei tanti esempi di come gli americani siano stati traditi".
Dopo una vittoria elettorale che ha segnato una svolta nella politica cittadina, Mamdani si prepara ora ad affrontare la fase più complessa: quella dell’attuazione del suo programma. Tra le misure previste, spiccano il blocco degli aumenti degli affitti, la gratuità degli asili e dei trasporti pubblici, oltre alla creazione di negozi alimentari comunali con prezzi calmierati.
Il sindaco ha ribadito la volontà di rendere New York una città più equa e accessibile, puntando a contrastare le disuguaglianze economiche e sociali che, a suo giudizio, si sono accentuate negli ultimi anni.