Macron da rapper a MacGyver con l'intelligenza artificiale: il video postato dal presidente francese sui social

Ogni tanto nel video appare il vero Macron. In una prima comparsa, commenta: "Bello, piuttosto ben fatto, mi ha fatto abbastanza ridere". "Più seriamente - aggiunge il presidente francese in un'altra apparizione - con l'intelligenza artificiale possiamo fare grandi cose: cambiare la salute, l'energia, la vita nella nostra società". "La Francia e l'Europa devono essere nel cuore di questa rivoluzione per cogliere tutte le possibilità e per promuovere i nostri principi, quelli in cui crediamo", aggiunge. "È questo lo scopo del vertice di Parigi", conclude.