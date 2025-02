AI, via al vertice di Parigi voluto da Marcon: "Non solo Usa e Cina, noi la terza via"

"Sarà un'opportunità straordinaria per mettere la Francia e l'Europa al centro della carta mondiale dell'AI - spiegano gli esperti dell'Eliseo - noi non abbiamo un solo protagonista in gioco, ma un ecosistema di imprese". La "terza via" all'AI, che non deve vedere protagonisti soltanto Stati Uniti e Cina, deve avere precise caratteristiche, secondo la Francia, il Paese che si pone come motore di questa "battaglia di indipendenza" europea, come l'ha definita Macron. "Siamo molti in Europa - spiegano ancora fonti della presidenza in prima linea nell'organizzazione - a credere in una AI etica, in una gestione condivisa, in un utilizzo dell'AI compatibile con quello che vogliamo fare nella nostra politica ed economia".