Le sue vittime erano donne particolarmente vulnerabili, in particolare anziane e sole, poi, dopo averle uccise, abusava sessualmente dei loro corpi. È stato arrestato in Macedonia del Nord un 25enne sospettato di essere un serial killer di Staro Nagoričane, incriminato per almeno quattro omicidi e due tentati omicidi commessi fra il gennaio 2025 e lo scorso febbraio. La procura di base di Kumanovo, ha formalizzato l'atto d'accusa nei confronti dell'uomo, arrestato lo scorso 13 febbraio, che rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, l'imputato avrebbe agito con premeditazione, scegliendo vittime particolarmente vulnerabili e le perizie disposte dalla Procura indicano che il movente sarebbe legato a impulsi sessuali rivolti verso i corpi delle vittime dopo la morte.