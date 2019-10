Los Angeles, sparatoria a festa di Halloween: 3 morti e 9 feriti

Tre persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite lunedì sera nel corso di una sparatoria davanti a un'abitazione di Long Beach, in California. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti e non è chiaro se a sparare sia stata una o più persone. Secondo alcuni testimoni sarebbero stati sparati una ventina di colpi di arma da fuoco quando nell'abitazione si teneva una festa di Halloween.