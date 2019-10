Usa, 21enne uccisa mentre giocava a Pokémon GO

Si è parlato spesso dei rischi e dei numerosi incidenti a cui tanti giocatori di Pokémon GO si sono esposti durante gli ultimi anni, primo fra cui il distrarsi alla guida a caccia dei curiosi animaletti frutto della realtà aumentata del gioco mobile. Ma non è purtroppo questo il caso della 21enne Cayla Campos e del suo fidanzato, vittime inconsapevoli di un crimine per cui la giovane è rimasta uccisa durante una sparatoria.