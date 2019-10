Usa: collezionista spende più di un milione di dollari per 40 videogiochi introvabili

La vendita è stata una delle più grandi nella storia videoludica, sebbene quello dei collezionisti di videogame sia ancora considerato un settore molto recente. Tutti i giochi sono stati acquistati perfettamente sigillati e molti di questi sono prime edizioni che una società di classificazione ha giudicato come uniche nel loro genere.

Le caratteristiche peculiari di queste versioni (alcune fanno parte dell'ambita serie "Black Box" di Nintendo), rendono la collezione di Naierman come una delle più importanti al mondo, sia in termini di rarità che per valore complessivo. Il dentista e un piccolo gruppo di suoi partner chiamato Video Game Club si sono così aggiudicati versioni introvabili di cartucce per Nintendo Entertainment System come Mario Bros. Arcade Edition (1986), le uniche due copie conosciute di Golf (1985), le uniche copie al mondo di Balloon Fight (1986) e Gumshoe (1986).

"A giudicare da tutto ciò che ho collezionato nel corso degli anni, non c'è motivo per cui questo non dovrebbe trasformarsi in un hobby come succede per le figurine da baseball o per i fumetti" afferma Naierman. "Voglio dire, cos'è che i fumetti hanno in più di un videogioco? Hanno la scatola. Hanno la stessa nostalgia. Se si possono vendere fumetti per 1 milione di dollari, non c'è motivo per cui un videogioco non dovrebbe essere in grado di fare lo stesso ".

