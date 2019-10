Transformers d'azzardo: giocatore spende oltre 150mila dollari di acquisti in-app nel gioco mobile

Pochi giorni prima del PAX Australia tenutasi nei giorni scorsi, diversi sviluppatori di case indipendenti si sono riuniti alla Game Connect Asia Pacific per discutere dei propri giochi free-to-play destinati ai dispositivi mobile e delle diverse strategie di monetizzazione ad essi connesse. Proprio durante tale conferenza, è emersa la notizia che un giocatore avrebbe speso più di 150mila dollari in microtransazioni giocando a Transformers: Earth Wars.

A confermare il fatto è stato Henry Fong, amministratore delegato del publisher cinese Yodo1, che oltre a Transformers conta tra i suoi giochi titoli molto famosi come Crossy Road: "I giocatori che nel mercato mobile spendono di più sono chiamati balene", sostiene Fong, che sottolinea come "una balena in genere può arrivare a spendere centinaia di dollari per acquisti in app attraverso i giochi free-to-play".

Non è la prima volta che si sente parlare di cifre così esorbitanti, visto che è di poche settimane fa la notizia di un altro giocatore che aveva ridotto la famiglia sul lastrico spendendo oltre 62mila sterline e scatenato un dibattito accesissimo sulla regolamentazione da applicare ai videogiochi da parte delle autorità britanniche.

La crescente preoccupazione e indignazione potrebbe toccare dunque anche il territorio australiano, dove gli enti di controllo hanno già dichiarato che le indagini su loot box e microtransazioni si intensificheranno, puntando l'attenzione sulla sempre più crescente minaccia costituita dal gioco d'azzardo che ormai sembra essersi estesa a livello mondiale.

