Sparatoria in un locale notturno a New York: quattro morti e tre feriti gravi

Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria a Brooklyn, New York. L'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali, quando la polizia è arrivata nel quartiere di Crown Heights. Gli agenti si sono trovati davanti a un'orribile scena: quattro cadaveri e tre feriti, che sono stati subito soccorsi. I tre sono in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.