Kansas City, sparatoria in un bar: quattro morti e cinque feriti

Una serata in un bar di Kansas City, negli Stati Uniti, finisce in tragedia: un uomo ha aperto il fuoco nel locale uccidendo quattro persone e ferendone altre cinque. L'assassino, fanno sapere le forze dell'ordine, non è stato identificato e sarebbe ancora in fuga. Forse una rissa a scatenare il gesto folle: a riferirlo è Juan Ramirez, familiare di una delle vittime. Secondo le informazioni che Ramirez ha ricevuto dalla polizia, un uomo si sarebbe allontanato dal Tequila Bar di Kansas City per tornare con un'arma da fuoco. Le forze dell'ordine non escludono che a sparare sia stata più di una persona.