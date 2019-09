Washington, due sparatorie in strada: un morto e otto feriti

Almeno una persona è rimasta uccisa e otto ferite in due sparatorie a Washington. La prima è avvenuta a Columbia Heights, nella parte nord-occidentale della città, la seconda nella parte nord-orientale e ancora non è chiaro se vi sia un collegamento tra i due episodi. La polizia non sa quale sia il movente ma è alla ricerca di due uomini armati di fucile. Le strade in tutta l'area, a circa 3 km dalla Casa Bianca, sono state bloccate.