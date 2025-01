Los Angeles, 800 detenuti impiegati come pompieri per fronteggiare gli incendi

Si tratta di un dibattito vecchio più di un secolo negli Usa, che nel Novecento svilupparono una forma definita di "semi-schiavitù" e denominata "convict leasing". In sostanza privati ​​e aziende concedevano detenuti "in affitto" per svolgere lavori forzati. La polemica riemerge spesso nel dibattito pubblico, e il caso di Los Angeles ne è l'ultimo esempio. In molti sostengono che l'attuale normativa faccia ampio uso di questa pratica, senza chiamarla col suo nome. Si stima che ogni anno la manodopera carceraria muova un giro d'affari di 11 miliardi di dollari, dalla produzione di disinfettante per le mani alla bonifica di luoghi contaminate da materiali pericolosi. Le associazioni denunciano inoltre come i salari già bassi dei detenuti vengano spesso "pignorati" per coprire "vitto e alloggio" e le spese processuali per presentare ricorso contro i loro casi.