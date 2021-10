Londra, vecchi iPhone (e non solo) in cambio di una birra, l'iniziativa di un pub inglese

Se avete un computer, un telefono o un qualsiasi oggetto elettronico chiuso nel cassetto ormai da anni, e qualche soldo messo via per comprare un biglietto, questa iniziativa potrebbe fare al caso vostro. In un pub londinese a nord della città, poco distante dalla fermata di Old Street, è possibile scambiare cibo e bevande con quasi 14.000 tipi di dispositivi elettronici ormai in disuso , tra cui vecchi iPhone.

Si tratta di un'iniziativa promossa dalla giovane start-up The Spring Cycle impegnata nel riciclo di dispositivi tecnologici, per la sola durata di una settimana. Per l'occasione infatti il pub Prince Arthur a Shoreditch si è trasformato, ha cambiato nome e ha fatto spazio al nuovo Trade-Inn per lanciare un dispositivo in grado di convertire vecchi dispositivi elettronici in soldi. Dopodiché i vecchi dispositivi elettronici raccolti vengono riparati e rivenduti in nuove vesti.

L'idea è arrivata dopo la diffusione degli ultimi dati che vedono il Regno Unito superare entro il 2040 l'attuale leader globale, ovvero la Norvegia, come il più grande produttore europeo di "rifiuti" elettronici. Il Paese inglese produce infatti circa 1,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ogni anno, pari a otto pinte a persona. Un paragone che i ragazzi di The Spring Cycle hanno ricreato nella realtà, restituendo a ogni consumatore la sua birra.

“È importante che quando non usiamo più la nostra vecchia tecnologia, questa venga rimessa in circolazione per essere utilizzata da qualcun altro" ha dichiarato Daisy Lowe, modella e ambientalista inglese anche lei presente nel pub per partecipare all'iniziativa. Se quindi da una parte stiamo entrando in futuro sempre più teconologico, dall'altra dobbiamo fare i conti anche con vecchi arnesi sempre più ingombranti da smaltire.