Londra, sui treni della metropolitana di Docklands si può fare meditazione

Al giorno d'oggi basta scaricare una semplice applicazione e si può fare meditazione ovunque ci si trovi, a casa, in viaggio, durante la pausa al lavoro e perfino mentre si cammina. L'unico problema è che molto spesso il caos della città è più rumoroso dei nostri pensieri. Per facilitare quindi la pratica, a Londra è partito il primo treno dedicato alla mindfulness , con temi che richiamano la natura, sedili comodi e un cielo azzurro dipinto sul tetto.

Dodici treni della linea Docklands Light Railways sono stati adibiti ad un'oasi per la meditazione. Con temi che ricordano la natura e app che guidano alla meditazione. Queste carrozze mirano a rigenerare i pendolari in viaggio che possono così ritagliarsi una pausa prima di arrivare a casa o al lavoro.

Il progetto, con il nome di Inner Journey, letteralmente viaggio interiore, mira a rigenerare i pendolari durante i loro tragitti casa-lavoro trascorsi sulla linea DLR , la metropolitana leggera che viaggia nella zona del Docklands, a est della città londinese.

L'idea è arrivata dall'ente di beneficienza Youmanity, che dal 2008 si dedica alla realizzazione di progetti di inclusione sociale a beneficio di tutta la comunità. Tre sono le parole attorno alle quali gira Inner Journey: pausa, relax e riconnessione, con se stessi e con il mondo intorno a noi. "Il nostro obiettivo è trasformare il pendolarismo in un momento per rilassarsi, riflettere e colmare il distanziamento sociale", si legge sul sito.

Ma non è tutto. A disposizione dei viaggiatori c'è anche una serie di tracce da scaricare e ascoltare per essere guidati durante la meditazione. Basta inquadrare i QR codes fissati negli angoli verdi adibiti all'interno delle stazioni e partire con l'esperienza. Perché ogni momento è buono per mettere in pausa i propri pensieri, compresi i minuti di attesa tra un treno e l'altro.

Al momento i treni adibiti a questo sono dodici, ma il progetto, nato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale 2021, punta ad ampliarsi anche oltre la Docklands Light Railways.