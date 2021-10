Arte e tech: il progetto che rende la bellezza accessibile a tutti

Un progetto innovativo, nato per offrire agli artisti strumenti inediti per sviluppare nuovi linguaggi e portare bellezza nella vita quotidiana delle persone . Quando la tecnologia incontra l’arte, le opere diventano accessibili a un pubblico sempre più vasto . Questa la missione di Samsung, che ha presentato il progetto “The Art Room by Samsung”, realizzato in collaborazione con una partner d'eccezione, la curatrice d’arte di rilevanza internazionale Caroline Corbetta, e grazie all’opera di sei artisti. Vediamo più da vicino di cosa si tratta...

“The Art Room by Samsung” | L'opera di Filippo Bisagni, Looking for a Self Portrait, 2021

L'ARTE PER TUTTI - "The Art Room by Samsung" consiste in una raccolta di sei opere esclusive, in cui l’ecosistema tecnologico dell’azienda si è fatto strumento e abilitatore per generare nuovi modi di fare arte e modalità inedite di fruizione, capaci di creare una vicinanza e una connessione col pubblico finora inimmaginabili. Con questo progetto, Samsung conferma e rinforza il proprio impegno nel sostenere la diffusione dell’arte presso il grande pubblico attraverso il proprio ecosistema tecnologico. Un approccio basato sulla cultura dell’innovazione, in cui la tecnologia applicata al mondo dell’arte, da un lato si fa abilitatore di esperienze sempre più uniche e di valore che gli utenti possono vivere nel comfort della propria casa, dall’altro mira a valorizzare i giovani talenti, offrendo loro una vetrina privilegiata dove esprimere la propria creatività. “In Samsung crediamo fortemente che la tecnologia possa sposare l’arte e valorizziamo questo connubio da sempre - ha spiegato Francesco Cordani, Head of MarCom di Samsung Electronics Italia -. Proprio nell’anno della celebrazione del nostro trentennale in Italia, abbiamo voluto creare un nuovo progetto che, mixando tecnologia, creatività e arte, potesse concretizzare il nostro claim ‘Do What You Can’t’ per ispirare e dare forma al futuro”.



CREATIVITÀ E TECNOLOGIA - “The Art Room by Samsung” guarda al mondo dell’arte contemporanea con l’obiettivo, da un lato di supportare l’impegno dell’azienda per il territorio e il talento italiano, dall’altro di dare vita a nuovi linguaggi artistici che sappiano parlare ai giovani, nella cui quotidianità la tecnologia gioca un ruolo di primo piano. Partner d’eccezione del progetto è Caroline Corbetta, curatrice che nel 2017 ha fondato una “kunsthalle digitale” su Instagram e che si è distinta nel tempo per il suo impegno nello scouting di talenti e nella loro valorizzazione presso il grande pubblico. Attraverso il suo punto di osservazione privilegiato sulla scena artistica italiana, ha potuto individuare sei giovani artisti: Filippo Bisagni, Barbara De Vivi, Alessandro Fogo, Ozmo, Caterina Rossato e Marta Spagnoli. Hanno realizzato tutti opere originali con l’ausilio di strumenti inediti, quali lo smartphone Galaxy S21 Ultra 5G e il tablet Galaxy Tab S7+, utilizzati come vere e proprie tavole da disegno digitali, e ispirandosi a valori condivisi dalla stessa azienda, come innovazione e connected living.



DOVE E COME SCOPRIRE LE OPERE - Le opere del progetto “The Art Room by Samsung” sono, inoltre, disponibili in esclusiva nella galleria digitale Art Store del nuovo Samsung The Frame, il televisore che è anche tela digitale creativa e piattaforma artistica multimediale. Inoltre, fino al 10 ottobre prossimo, è possibile ammirare le sei creazioni inedite del progetto a Milano, in esposizione presso la Samsung Smart Arena. Sul sito samsung.com vengono, invece, riprodotte sotto forma di catalogo multimediale.