Londra, blackout all'aeroporto di Heathrow: chiuso lo scalo | Nessun volo almeno fino a mezzanotte

L'aeroporto di Londra Heathrow è chiuso a causa di un blackout causato da un incendio in una centralina elettrica. Lo fa sapere la società di gestione, spiegando che "per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi", lo scalo "rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo", le 0:59 del 22 in Italia. "Si consiglia ai passeggeri di non recarsi in aeroporto e di contattare la propria compagnia aerea per ulteriori informazioni", ha avvisato la società che gestisce lo scalo, scusandosi per l'inconveniente.