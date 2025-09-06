Lisbona, la perizia dei tecnici: la funicolare deragliata per la rottura del cavo tra le cabine

È stato pubblicato in Portogallo il report tecnico preliminare del Gpiaaf, l'ufficio governativo per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari, relativo al disastro di mercoledì a Lisbona, dove la funicolare "Elevador da Gloria", che collega la parte alta e bassa della città, è deragliata e si è schiantata su un edificio. Il documento, la cui pubblicazione era inizialmente prevista per venerdì, conferma che l'incidente è stato causato dalla rottura del cavo di collegamento della cabina 1 (cioè quella in discesa), che metteva in sicurezza il veicolo, una parte nota come "trambolho". Il bilancio dell'impatto è stato di 17 morti e di decine di feriti.