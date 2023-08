Lisbona, Papa Francesco: "Giovani che volete cambiare il mondo, non abbiate paura"

Voi che volete cambiare il mondo

"A voi, giovani, tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso; a voi, giovani, che volete cambiare il mondo, e va bene che volete cambiare il mondo, e lottate per la giustizia e per la pace; a voi, giovani, che ci mettete impegno e fantasia ma vi sembra che non bastino; a voi, giovani, di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia; a voi, giovani, che siete il presente e il futuro; sì, proprio a voi, giovani, Gesù dice: 'Non temete!' ha aggiunto il Pontefice durante l'omelia della messa conclusiva al Parque Tejo.