Lisbona, un milione e mezzo di giovani alla veglia con Papa Francesco | "Niente è gratis, solo l'amore di Gesù"

"Aiutate gli altri a rialzarsi"

Il Papa ha invitato i giovani ad aiutare gli altri a rialzarsi. "Gli alpini che amano salire sulle montagne" dicono in un canto che "ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. È una cosa bella", ha dichiarato. "Chi rimane a terra è andato in pensione da questa vita, ha chiuso la speranza, le illusioni. Quando vediamo qualche amico nostro che è caduto dobbiamo aiutare a rialzarlo". "L'unica volta che possiamo guardare una persona dall'alto verso il basso è quando lo aiutiamo a rialzarsi". Anche stavolta Bergoglio, come ha fatto spesso durante il viaggio apostolico in Portogallo, ha messo da parte il discorso che aveva preparato per parlare a braccio.