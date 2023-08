Gmg, il Papa a Fatima: "Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti"

Alla Giornata mondiale della gioventù in Portogallo, Papa Francesco ha invocato una Chiesa aperta dopo la recita del Rosario a Fatima.

"La cappellina in cui ci troviamo è una bella immagine della Chiesa - ha chiarito -: accogliente e senza porte, è un santuario a cielo aperto, nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella Chiesa, che è madre: porte aperte per tutti, per facilitare l'incontro con Dio; e posto per tutti, perché ognuno è importante agli occhi del Signore e della Madonna. Tutti, senza esclusione".