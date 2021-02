Lione, il sindaco elimina la carne dai menù scolastici: è polemica in Francia

ansa

E' polemica in Francia per la decisione del sindaco di Lione, del partito dei Verdi, di eliminare la carne dai menù delle mense scolastiche. Il primo cittadino "ecologista" Gregory Doucet afferma che la mossa consente di snellire e accelerare il servizio, rallentato dalle restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Ma da più parti, anche dal governo francese, sostengono che così si rischia di mettere in pericolo la salute dei bambini.