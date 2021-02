Francia, il coronavirus "abroga" il divieto del pranzo alla scrivania: pausa al pc consentita

Istockphoto

Bistrot, ristoranti e café addio. E' tempo di pranzo al sacco. In Francia il coronavirus si è portato via anche la sacrosanta "pause déjeuner". Per contenere il contagio da Covid, infatti, il Paese ha sospeso un divieto di lunga data: quello del pranzo alla scrivania. Una pratica prima espressamente vietata dal codice di lavoro transalpino per preservare le abitudini alimentari e sociali, tanto che le aziende che permettevano di consumare il pasto in ufficio venivano addirittura multate. Con la nuova misura anti Covid varata dal ministero del Lavoro, ora i dipendenti potranno mangiare in ufficio senza infrangere la legge.