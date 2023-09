Maltempo in Libia, "oltre 2mila morti per le inondazioni"

Nessun italiano coinvolto

"Il governo italiano sta seguendo con attenzione le conseguenze delle alluvioni. Siamo in contatto con le autorità

libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento non ci risultano italiani coinvolti", ha scritto in serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. In campo anche la Francia, che sta "mobilitando risorse per fornire aiuti", ha promesso Emmanuel Macron. Mentre in un messaggio sui social il presidente tunisino Kais Saied ha fatto sapere di aver "autorizzato il coordinamento immediato con le

autorità libiche per gli aiuti di urgenza dispiegando i mezzi umani e logistici necessari". Oltre a questi Paesi, si stanno muovendo anche l'Egitto, l'Algeria e il Qatar.