L'uragano Idalia è arrivato in Florida, migliaia senza luce

L'uragano Idalia ha toccato terra in Florida, lasciando migliaia di persone senza elettricità.

Idalia potrebbe provocare danni "catastrofici" e costituire una seria minaccia alla sicurezza dei residenti della regione di Big Bend. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a cercare immediatamente rifugio e a spostarsi in stanze interne delle proprie abitazioni. L'uragano dovrebbe anche provocare forti piogge in tutta la zona settentrionale della Florida, in Georgia e nella Carolina del Nord e del Sud.

Questa settimana il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha approvato una dichiarazione di emergenza e ha garantito assistenza alle popolazioni potenzialmente colpite. DeSantis, da parte sua, ha mobilitato 25 mila operai per il ripristino delle reti elettriche dopo il passaggio dell'uragano. Lo stato d'emergenza è stato proclamato anche dai governatori di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, dal momento che Idalia potrebbe spostarsi verso nord nelle prossime ore.