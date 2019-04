Libia, il Papa: "Evacuare al più presto i profughi attraverso corridoi umanitari"

Papa Francesco lancia un altro appello a favore della Libia e, al termine del Regina Coeli, dice ai fedeli radunati in piazza San Pietro a Roma: "Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia, la cui situazione è resa ancora più pericolosa dal conflitto. Faccio appello perché specialmente donne, bambini e malati siano evacuati al più presto attraverso corridoi umanitari".