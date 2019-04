Caos Libia, Conte: "C'è rischio che terroristi arrivino in Italia"

A causa della tensione in Libia, c'è "il rischio di trasmigrazione di radicali islamici" in Tunisia e in Italia. A ribadire l'allarme sul possibile arrivo di terroristi è nuovamente il premier, Giuseppe Conte. Il quale, parallelamente, assicura che i soldati italiani stanziati a Misurata "non offrono alcun supporto ad attività militari, paramilitari o altro".