Leopoli, Oksana perse le gambe nell'esplosione di una mina: ora si è sposata in ospedale con il suo Victor

Oksana e Victor stanno insieme da 6 anni e hanno due figli, ma non avevano mai trovato il tempo per sposarsi. Dopo tutto ciò che è accaduto, hanno deciso che il grande passo non si poteva più rimandare. Così Victor ha comprato le fedi nuziali a Leopoli e trovato un vestito bianco per Oksana. La torta è stata invece preparata da volontari. Il video del primo ballo dei due da marito e moglie è diventato virale e sta commuovendo il mondo. Come riporta Sky News, presto la coppia si trasferirà in Germania, dove la donna riceverà ulteriori cure.