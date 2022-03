07 marzo 2022 10:15

Guerra in Ucraina, coppia di soldati si sposa sul campo di battaglia

Una coppia di riservisti ucraini si è sposata a un posto di blocco di Kiev. Lesia Ivashchenko e Valerii Filimonov, entrambi membri dell'unità di difesa territoriale del Paese, si sono uniti dopo 20 anni di convivenza. La cerimonia è stata celebrata anche dal sindaco di Kiev, l’ex pugile Vitaly Klitschko, che ha postato il video sui social. Fino ad ora non avevano mai visto il matrimonio come una priorità, ma la guerra li ha spinti a cambiare idea. E così, tra un bacio e un sorso di champagne, Filimonov ha spiegato che la decisione è stata presa "perché viviamo in tempi difficili e non sai mai cosa ti succederà domani. Ecco perché è meglio farlo prima che dopo". "Voglio dargli un regalo da parte di tutti - ha commentato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko -. Ma il regalo per tutti gli ucraini è quello di finire la guerra. Ogni ucraino ha solo un obiettivo: fermare la guerra".