Lavrov in esclusiva su "Zona Bianca": "Russia non ha mai smesso dialogo per evitare Guerra Mondiale"

Questa guerra sfocerà in una guerra nucleare? -

Risponde Lavrov: "I mass media occidentali e i politici occidentali travisano ciò che viene detto dalle istituzioni russe. Quando si parla delle minacce e mi chiedono quanto siano reali queste minacce io rispondo sempre così: la Russia non ha mai interrotto gli sforzi per raggiungere gli accordi che garantireanno il non svilupparsi di una guerra. Abbiamo proposto ai nostri colleghi americani di ripetere ciò che era stato detto da Gorbaciov e Reagan nel 1987 e accettare una dichiarazione che confermi che una guerra nucleare non avrebbe vincitori. Non siamo riusciti a convincere l'amministrazione Trump ma l'amministrazione Biden era d'accordo. E nel 2021 a Ginevra Putin e Biden hanno accettato questa dichiarazione, su nostra iniziativa. C'era anche una proposta di Putin di convocare un summit dei cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu ma gli Stati Uniti e la Gran Bretagna rallentano".

I missili russi su Kiev durante la visita di Guterres sono stati una provocazione? -

Risponde Lavrov: "Noi abbiamo sempre avvertito quando il presidente Putin ha parlato dell'inizio di questa operazione speciale che i target sarebbero stati infrastrutture militari che si trovano in Ucraina. E che sono utilizzati per fare pressione sulla popolazione civile e sono una minaccia per la Russia. Attacchiamo i target militari per privare i radicali ucraini e il regime ucraino di rafforzare la propria posizione bellica. Questo è chiaro".

Quali sono le armi mai viste annunciate da Putin? -

Risponde Lavrov: "Lo sanno tutti, tre anni fa il presidente Putin ha presentato delle nuove armi ultrasoniche che hanno cominciato ad essere al centro della nostra attenzione dopo che gli Stati Uniti hanno stracciato l'accordo contro le armi nucleari. Poi al presidente Putin ha chiesto perché questo documento non era stato firmato e che avrebbe permesso una pace mondiale e il presidente Bush jr ha detto che hanno voluto uscire dall'accordo perché erano preoccupati dall'Iran e dalla Corea del Nord. Quindi le armi ultrasoniche sono state elaborate perché lo scudo antimissile degli Stati Uniti sarà rivolto contro la Russia e contro la Cina. Per questo sono state elaborate queste armi.

Ci sono mercenari occidentali in Ucraina? -

Risponde Lavrov: "Tutte le polemiche riguardo la presenza di mercenari del battaglione Wagner servono a distogliere l'attenzione su ciò che fanno i nostri colleghi occidentali e la situazione riguardo lo scontro nell'acciaieria Azovstal di Mariupol e i desideri isterici di Zelensky, del suo entourage e dei suoi partner occidentali di far uscire queste persone, ha a che fare sul fatto che sono presenti mercenari e ufficiali occidentali tra le fila dei radicali ucraini".