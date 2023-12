Abito di Lady Diana fa record all'asta: venduto a 1,15 milioni di dollari

Un abito da sera indossato da Lady Diana nel 1985 a Firenze per una cena offerta dall'allora sindaco Lando Conti è stato venduto all'asta per 1,15 milioni di dollari, un record per un capo di abbigliamento appartenuto alla principessa.

Il vestito, con la gonna di organza a ballerina e il corpetto decorato da stelle azzurre su fondo nero, era stato creato dallo stilista anglo-marocchino Jacques Azagury. "Un'epitome dell'eleganza reale e dell'eterna grazia di Diana", ha detto la casa d'aste Julien's che ha curato la vendita conclusa con un incasso undici volte superiore alla stima di partenza.