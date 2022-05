La Russia boccia il piano dell'Italia per l'Ucraina | Medvedev: "È un pretesto per la guerra, il Donbass non tornerà mai a Kiev"

È quanto afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex capo di Stato russo, commentando il recente piano di pace elaborato dall'Italia per la pace in Ucraina . E sulle repubbliche separatiste del: "Hanno finalmente preso la decisione sul loro destino e non torneranno in Ucraina". Sul piano italiano frena però il portavoce del Cremlino,: "Non l'abbiamo ancora ricevuto o esaminato".

"Non c'è e non ci sarà mai una forza politica in Russia che accetterebbe anche soltanto di discutere il destino della Crimea. Sarebbe un

tradimento nazionale

", ha sottolineato Medvedev, che è venuto a conoscenza del piano italiano attraverso i media internazionali.

"Piano irrealistico scritto da grafomani europei"

- L'ex presidente russo ha definito "irrealistico" il piano italiano, "un puro flusso di coscienza che non tiene conto della realtà, frutto della "grafomania europea". In particolare Medvedev contesta tre proposte: lo "Status neutrale dell'Ucraina e adesione senza ostacoli all'Ue", "l'autonomia del Donbass pur mantenendola nel quadro dell'Ucraina" e la "piena autonomia della Crimea all'interno dell'Ucraina". Per Medvedev il primo per Medvedev sarebbe una "falsità", la seconda "un'assurdità ovvia e una proiezione a buon mercato" e l'ultimo punto un atto di "maleducazione completamente diretta contro la Russia".

"Se si devono proporre iniziative di pace allora dovrebbero basarsi su un

approccio reale che deve rispecchiare lo stato delle cose

. E un tale documento già da tempo è stato proposto dalla Russia per la discussione", ha aggiunto.

Peskov: "Non abbiamo ancora esaminato nulla"

- Dal canto suo, il Cremlino ha precisato di non aver ricevuto ufficialmente alcuna proposta italiana per la pace in Ucraina. Secondo Peskov, Mosca attende di ricevere il testo in tempi brevi attraverso gli usuali canali diplomatici.