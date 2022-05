Germania, i rifugiati ucraini avranno diritto a un sussidio di cittadinanza

Oltre 600mila ucraini entrati in Germania

- All'inizio di maggio il ministro per la Migrazione tedesco aveva calcolato che in Germania erano entrati oltre 600mila rifugiati ucraini, tra i quali 240mila minori. Tra gli adulti, l'80% è costituito da donne. Secondo i calcoli della polizia, invece, il numero totale degli ingressi si assesterebbe intorno ai 400mila. Mancano ancora dati precisi su quanti di questi rifugiati abbiano poi raggiunto altri Paesi europei e quanti siano già tornati in patria.

