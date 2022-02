La Russia all'Ucraina: "Se non accetta negoziati, responsabile dei prossimi eventi" | Kiev: "Condizioni inaccettabili"

La guerra in Ucraina prosegue anche a colpi di ultimatum.

Ora è Mosca che ha imposto a Kiev una deadline per rispondere alle sue condizioni per porre fine alla guerra, durante i negoziati - voluti dalla Cina - in Bielorussia: la delegazione russa aspetterà quella ucraina fino alle 15 (le 13 in Italia). "Se non avrà una risposta entro quell'ora, l'Ucraina sarà responsabile dei prossimi eventi", ha detto il parlamentare Leonid Slutsky. Ma a Kiev si alza il muro: "L'ultimatum della Russia è inaccettabile". Il presidente ucraino Zelensky aveva già chiarito che non avrebbe mai accettato di procedere ai negoziati a Gomel, in Bielorussia.