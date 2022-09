La popolare cantante russa Alla Pugacheva si schiera contro la guerra in Ucraina

"La morte dei soldati avviene per scopi illusori che rendono la vita dei nostri cittadini estremamente difficile", ha detto l'artista. E la cantante ha anche chiesto di essere inclusa tra gli " agenti stranieri " per le sue critiche sul conflitto.

La denuncia -

Maxim Galkin

Vladimir Putin

"Vi chiedo di iscrivermi ai ranghi degli agenti stranieri della mia amata Russia", così in un appello pubblicato sul suo profilo Instagram. Proprio nei giorni scorsi il ministero della Giustizia aveva inserito il marito dell'artista, il presentatore televisivo, nell'elenco degli agenti stranieri e la Pugacheva non si era risparmiata sul web per esprimere solidarietà nei confronti del compagno. L'annuncio della cantante non è un segnale da poco, anche perché l'artista appartiene alla generazione del presidenteed è molto amata da molte persone che tendono a sostenere il Cremlino.

Pugacheva ha definito Galkin - noto attore, accusato di aver ricevuto finanziamenti ucraini e che attualmente non vive in Russia - un "autentico e incorruttibile patriota", che "vuole che la sua Patria prosperi e viva in pace" e che desidera finiscano "le morti dei nostri ragazzi per obiettivi illusori".

La sua partecipazione all'Eurovision -

Pugacheva ha rappresentato la Russia all'Eurovision nel 1997 con il brano "Primadonna" dove si era classificata all'ottavo posto.