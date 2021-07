La musica non si ferma: in Catalogna il Vida Festival è senza distanziamento

No al distanziamento sociale, sì alla mascherina: in Catalogna è iniziato il Vida Festival, o Festival Internacional de Vilanova i Geltrù, una località vicino a Barcellona, e si terrà dal primo al tre luglio. Dopo l'assenza dell'anno scorso a causa della pandemia, quest'anno l'evento avverrà senza limiti di accesso.

Il pubblico si è sottoposto a test antigenici rapidi, gratuiti: l'agenzia di stampa Efe parla addirittura di 10.000 tamponi. I fan della band musicale Vetusta Morla sono rimasti in coda per molte ore per effettuare il test anti-covid, a causa di alcuni problemi tecnici sopraggiunti. Sulla pagina Instagram del festival è comparso un post di scuse da parte degli organizzatori.

Un evento pionieristico che riunirà 10mila partecipanti al giorno in un ambiente naturale privilegiato. Il primo festival estivo che ha optato per il ritorno al format senza distanza sociale e limiti di capienza, dopo ovviamente i tamponi all'ingresso.

Prima di procedere con l'organizzazione dell'evento, a marzo 2021 si è tenuto un "concert-studio" su 5000 persone risultate poi negative al covid-19, cosa che poi ha rassicurato gli organizzatori sulla possibilità di programmare un festival musicale all'aperto in piena pandemia.

Nelle tre giornate del festival si esibiranno 53 artisti tra band, cantanti singoli, dj e producer, che si suddivideranno nella programmazione a disposizione.